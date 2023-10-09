Windows уже не влаштовує? Lenovo розробляє моноблок на Android, – ЗМІ

Компанія Lenovo планує випустити оновлену версію свого моноблока ThinkCentre M70a – він працюватиме на операційній системі Android. Про це пише Techradar.

Для розробки Android-версії пристрою Lenovo обʼєднується з фірмою Esper.

Нинішній M70a працює під управлінням Windows 11 і на базі процесора Intel Core (від i3 до i9). Діагональ екрана становить 21 дюйм. Коштує моноблок від 889 доларів.

Співпраця Lenovo з Esper також має забезпечити створення Android-варіантів ThinkCentre M70q (по суті, всередині це така ж система, як M70a, але без дисплея), й компактних ПК ThinkEdge SE30 та ThinkCentre M90n-1 IoT.

Як зауважує Techradar, Android насамперед розглядається як операційна система для телефонів і планшетів. На ринку ПК одним із найближчих до цієї операційної системи є моноблок HP Chromebase, який може запускати Android-програми через Google Play Store завдяки ChromeOS. Системи на базі Android існують, але вони доступні переважно підприємствам, щоб ті могли створювати, наприклад, інформаційні точки з сенсорним екраном для клієнтів.

Lenovo вважає ThinkCentre переважно корпоративним продуктом і сподівається, що він сподобається компаніям зі сфер роздрібної торгівлі та готельного бізнесу. Однак M70a із Windows 11 може придбати будь-хто, тому можливо, що й Android-версія буде доступна для широкого загалу.

Android має потенціал для позбавлення користувачів від відволікаючих факторів й складності Windows чи macOS, щоб надати людям більше сфокусованості. Крім того, компʼютери з Android є гарною ідеєю для бізнесу, адже іноді можна побачити, як у закладах швидкого харчування глючать каси самообслуговування з Windows.