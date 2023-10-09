Windows уже не устраивает? Lenovo разрабатывает моноблок на Android, – СМИ

Lenovo планирует выпустить обновленную версию своего моноблока ThinkCentre M70a – он будет работать на операционной системе Android. Об этом пишет Techradar.

Для разработки Android-версии устройства Lenovo объединяется с фирмой Esper.

Нынешний M70a работает под управлением Windows 11 и на базе процессора Intel Core (от i3 до i9). Диагональ экрана составляет 21 дюйм. Стоит моноблок от 889 долларов.

Сотрудничество Lenovo с Esper также должно обеспечить создание Android-вариантов ThinkCentre M70q (по сути, внутри это такая же система, как M70a, но без дисплея), и компактных ПК ThinkEdge SE30 и ThinkCentre M90n-1 IoT.

Как отмечает Techradar, Android в первую очередь рассматривается как операционная система для телефонов и планшетов. На рынке ПК одним из ближайших к этой операционной системе является моноблок HP Chromebase, который может запускать Android-приложения через Google Play Store благодаря ChromeOS. Системы на базе Android существуют, но они доступны преимущественно предприятиям, чтобы они могли создавать, например, информационные точки с сенсорным экраном для клиентов.

Lenovo считает ThinkCentre преимущественно корпоративным продуктом и надеется, что он понравится компаниям из розничной торговли и гостиничного бизнеса. Однако M70a с Windows 11 может приобрести любой, поэтому возможно, что и Android-версия будет доступна для широкой публики.

Android имеет потенциал для избавления пользователей от отвлекающих факторов и сложности Windows или MacOS, чтобы предоставить людям больше сфокусированности. Кроме того, компьютеры с Android являются хорошей идеей для бизнеса, ведь иногда можно увидеть, как в заведениях быстрого питания глючат кассы самообслуживания с Windows.