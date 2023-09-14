14-дюймовий екран і процесор Core i3-N305: Lenovo випустила новий Chromebook

Компанія Lenovo "тихо" випустила IdeaPad Slim 3i – 14-дюймовий Chromebook із процесором Intel Core i3-N305 серії Alder Lake-N. Про це пише Gizmochina.

Пристрої із операційною системою Chrome призначено для використання переважно з вебдодатками та службами, такими як Google Docs, Gmail і YouTube. Зазвичай Chromebook доступніші за традиційні ноутбуки.

IdeaPad Slim 3i оснащено сенсорним IPS-екраном із роздільною здатністю 1920×1080 FHD.

Lenovo IdeaPad Slim 3i. Фото: Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3i. Фото: Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3i. Фото: Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3i. Фото: Lenovo

Одними з особливостей пристрою є 8 ГБ оперативної та 128 ГБ основної пам’яті. Gizmochina зауважує, що на перший погляд цього обсягу сховища може здатися недостатньо, однак основна мета Chromebook – бути дешевими та працювати на відносно слабкому апаратному забезпеченні.

Новинка від Lenovo має батарею на 57 Вт·год і постачається з адаптером живлення USB Type-C на 45 Вт. Також можна використовувати адаптер на 65 Вт для швидшої зарядки.

На лівій стороні ноутбука розмістили порт USB-C для зарядки, стандартний порт USB 3.2 Gen Type-A і 3,5-міліметровий роз’єм для навушників. З правого боку є другий порт Type-A, порт HDMI і Кенсінгтонський замок.

Розміри пристрою – 324 x 216 x 19 мм, вага – 1,5 кг.

У США Lenovo IdeaPad Slim 3i продається за 415 доларів.