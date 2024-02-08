Заменят iTunes: Apple официально выпустила три приложения для ПК на ОС Windows

Американская компания Apple официально выпустила три программы для компьютеров на операционной системе Windows – Apple Music, Apple TV и Apple Devices.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В Windows 10 и более поздних версиях вы можете получить доступ к музыке, видеоконтенту и устройствам Apple в отдельных приложениях: Apple Music, Apple TV и Apple Devices", - говорится в сообщении.

Эти специальные программы разработаны специально для прослушивания музыки, просмотра контента и управления устройствами Apple. Отмечается, что если компьютер не поддерживает эти приложения, можно продолжать использовать iTunes для Windows.

Что нужно знать о программах Apple Music, Apple TV и Apple Devices

понадобится Windows 10 или более поздняя версия;

необходимо загрузить все три приложения: Apple Music, Apple TV и Apple Devices. Если загрузить только одну из этих программ, iTunes предложит загрузить две другие, чтобы получить доступ к музыкальному и видеоконтенту из медиатеки iTunes;

после загрузки этих программ можно использовать iTunes только для доступа к своим подкастам и аудиокнигам;

программы Apple Music и Apple TV считывают содержимое медиатеки iTunes, поэтому не следует удалять медиатеку iTunes;

Чтобы получить доступ к покупкам в iTunes Store в программах Apple Music и Apple TV, необходимо авторизовать компьютер с помощью идентификатора Apple ID.

Для доступа к музыкальному и видеоконтенту из медиатеки iTunes необходимо использовать приложения Apple Music и Apple TV. Для управления iPhone или iPad предназначено приложение Apple Devices.

Загрузить приложения из Microsoft Store можно по следующим ссылкам: Apple Music, Apple TV, Apple Devices.

После загрузки приложений следует проверить наличие обновлений в Microsoft Store.

Издание The Verge сообщает, что эти программы появились в Microsoft Store еще в 2023 году в качестве предварительных версий, однако Apple убрала со своих страниц отметки об этом.

О программах Apple TV и Apple Music для Windows корпорация Microsoft объявила еще в октябре 2022 года.

Фото: ua.depositphotos.com