В Apple заявляють, що подвоїли час служби акумулятора iPhone 15

Американська технологічна компанія Apple повідомила, що оновили час автономної роботи iPhone 15 і тепер гаджет може зберігати 80 відсотків початкової зарядної ємності після 1000 циклів перезарядки, що вдвічі перевищує попередню оцінку компанії.

Про це повідомляє Engadget.

До сьогоднішнього дня в онлайн-документах підтримки Apple йшлося, що батареї iPhone зберігають 80 відсотків свого початкового повного заряду після 500 циклів.

Але після того, як компанія повторно протестувала довгострокову працездатність акумулятора своїх смартфонів 2023 року — iPhone 15, iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max — вона виявила, що вони можуть зберігати 80 відсотків ємності після принаймні 1000 циклів.

Компанія пояснює, що таких даних вдалося досягнути постійним вдосконаленням компонентів акумулятора та управління живленням iOS. Окрім цього, Apple вивчає, чи потрібно оновлювати оцінки старих моделей (випущених до 2023 року), для яких збереження 80 відсотків ємності після 500 циклів заряджання залишається актуальним питанням.

Для ідеального терміну служби батареї Apple рекомендує зберігати телефон при температурі від 16-22 градусів за Цельсієм та уникати прямого впливу сонця. Крім того, якщо людина планує довго не користуватися телефоном, то його слід зберігати наполовину зарядженим.

У повідомленні зазначено, що таке покращення відбулося відповідно до майбутніх правил ЄС, які регламентують енергоспоживання для довговічності батареї телефонів.

Починаючи з червня 2025 року, виробникам смартфонів і планшетів, які ведуть бізнес в ЄС, буде присвоєно оцінку (від A до G), що вказує на їх енергоефективність, довговічність батареї, захист від пилу та води та стійкість до випадкових падінь. Частина класу довговічності батареї вимагає щонайменше 800 циклів заряджання, зберігаючи принаймні 80 відсотків початкової ємності, що допомагає пояснити, чому Apple почала повторно перевіряти довгострокову працездатність своїх пристроїв.

Додамо, Apple зайняла левову частку світового ринку смартфонів, вперше за 12 років потіснивши південнокорейську Samsung. На американського телефонного гіганта припало більше п’ятої частини телефонів, проданих минулого року. Samsung займає 19,4% частки ринку, слідом за нею йдуть китайські виробники телефонів Xiaomi, OPPO і Transsion.

Також Apple та її постачальники планують виробляти понад 50 млн iPhone в Індії щорічно протягом наступних двох-трьох років. А пізніше – ще десятки мільйонів одиниць додатково.

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