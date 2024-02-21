В Apple заявляют, что удвоили время службы аккумулятора iPhone 15

Американская технологическая компания Apple сообщила, что обновили время автономной работы iPhone 15, и теперь гаджет может сохранять 80 процентов начальной зарядной емкости после 1000 циклов перезарядки, что вдвое превышает предварительную оценку компании.

Об этом сообщает Engadget.

До сегодняшнего дня в онлайн-документах поддержки Apple говорилось, что батареи iPhone сохраняют 80 процентов своего первоначального полного заряда после 500 циклов.

Но после того, как компания повторно протестировала долгосрочную работоспособность аккумулятора своих смартфонов в 2023 году iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — она обнаружила, что они могут хранить 80 процентов емкости после 1000 циклов.

Компания объясняет, что таких данных удалось добиться постоянным усовершенствованием компонентов аккумулятора и управления питанием iOS. Кроме того, Apple изучает, нужно ли обновлять оценки старых моделей (выпущенных до 2023 года), для которых сохранение 80 процентов емкости после 500 циклов зарядки остается актуальным вопросом.

Для идеального срока службы батареи Apple рекомендует сохранять телефон при температуре от 16-22 градусов Цельсия и избегать прямого воздействия солнца. Кроме того, если человек планирует долго не пользоваться телефоном, его следует хранить наполовину заряженным.

В сообщении отмечается, что такое улучшение произошло в соответствии с будущими правилами ЕС, регламентирующими энергопотребление для долговечности батареи телефонов.

Начиная с июня 2025 года, производителям смартфонов и планшетов, ведущих бизнес в ЕС, будет присвоена оценка ( от A до G), указывающая на их энергоэффективность, долговечность батареи, защиту от пыли и воды и устойчивость к случайным падениям. Часть класса долговечности батареи требует не менее 800 циклов зарядки, сохраняя по крайней мере 80 процентов начальной емкости, что помогает объяснить, почему Apple начала повторно проверять долгосрочную работоспособность своих устройств.

Apple заняла львиную долю мирового рынка смартфонов, впервые за 12 лет потеснив южнокорейскую Samsung. На американского телефонного гиганта пришлось больше пятой части телефонов, проданных в прошлом году. Samsung занимает 19,4% доли рынка, вслед за ней идут китайские производители телефонов Xiaomi, OPPO и Transsion.

Также Apple и ее поставщики планируют производить более 50 млн. iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет. А позже – еще десятки миллионов единиц дополнительно.

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