Apple обогнала Samsung и стала крупнейшим в мире производителем телефонов

Американская технологическая компания Apple занимает львиную долю мирового рынка смартфонов, потеснив впервые за 12 лет южнокорейскую Samsung с первого места.

Об этом пишет BBC.

По данным Международной корпорации данных (IDC), на американского телефонного гиганта пришлось больше пятой части телефонов, проданных в прошлом году.

Samsung занимает 19,4% доли рынка, вслед за ней идут китайские производители телефонов Xiaomi, OPPO и Transsion.

Как отмечает издание, продажи смартфонов падают, поскольку многие обновили их во время пандемии.

IDC сообщает, что в прошлом году было продано почти 1,2 млрд смартфонов, что на 3% меньше, чем в предыдущем году. Это самый маленький показатель за последнее десятилетие

Подъем Apple

По данным IDC, Apple, которая в прошлом году продала более 234 миллионов телефонов, сейчас на подъеме.

«Apple не только единственный игрок в тройке лидеров, который ежегодно демонстрирует положительный рост, но и впервые занимает первое место в истории. И все это несмотря на усугубление регуляторных проблем и возобновление конкуренции со стороны Huawei в Китае, ее крупнейшем рынке», - подчеркнула Набила Попал из IDC.

Она добавила, что предложения обмена старых моделей и беспроцентное финансирование также стимулируют спрос на устройства премиум-класса от Apple.

Падения Samsung

Компания Samsung долгое время занимала первое место как крупнейший в мире производитель микросхем памяти, смартфонов и телевизоров.

Недавно южнокорейский электронный гигант предупредил, что его доходы упадут больше, чем ожидалось, поскольку глобальный спрос на бытовую электронику остается слабым.

Компания также сталкивается с конкуренцией со стороны более дешевых моделей Android, включая Transsion и Xiaomi, которые получают толчок как от ценовых потребителей, так и от развивающихся рынков.

IDC также отмечает, что рынок смартфонов вступает в «очень интересное время», когда растет количество поставщиков Android, раскалывающих рынок, а клиенты все больше предпочитают функциональные телефоны и возможности ИИ.

Напомним, компания Apple и ее поставщики планируют производить более 50 млн iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет. А позже – еще десятки миллионов единиц дополнительно.