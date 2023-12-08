Apple планирует производить в Индии более 50 млн iPhone в год, - WSJ

Компания Apple и ее поставщики планируют производить более 50 млн. iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет. А позже – еще десятки миллионов единиц дополнительно. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Если эти планы будут реализованы, на Индию придется четверть мирового производства iPhone, а в конце десятилетия эта доля увеличится. В то же время Китай останется крупнейшим производителем iPhone.

Как пишет WSJ, в последние годы Apple постепенно увеличивала свое присутствие в Индии, несмотря на такие проблемы, как шаткая инфраструктура и ограничения труда, часто усложняющие ведение бизнеса. В частности, профсоюзы противостоят попыткам компаний получить разрешение на 12-часовой рабочий день, который поставщики Apple считают полезным в кризисные периоды.

Почему Apple уходит из Китая?

По информации Bloomberg, усилия Apple по диверсификации производства ускорились во время обострения торговых напряжений между США и Китаем во времена президентства Дональда Трампа, а затем усилились во время пандемии COVID-19, ведь цепочки поставок были нарушены.

Напряженность между Вашингтоном и Пекином делает торговлю менее предсказуемой. В то время как Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди пытается наладить более тесные связи с США и превратить себя в производственный центр.

Аналитики JPMorgan указывали, что по состоянию на осень 2022 года Apple производила в Индии 5% всей своей продукции, включая Mac, iPad, Apple Watch и AirPods.

Теперь WSJ отмечает, что техногигант также выбрал Индию как место для производства iPhone низшего класса, которые будут продаваться в 2025 году. На этапе внедрения нового продукта команды Apple работают с подрядчиками над превращением чертежей и прототипов продукта в подробный производственный план. До сих пор такие действия совершались только в Китае.