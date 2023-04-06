Боится мести Китая. Apple осторожно налаживает перенос производства в другие страны, – Bloomberg

Американская компания Apple, обладающая огромными производственными мощностями в Китае, пытается наладить связи с другими странами, чтобы уменьшить зависимость от Пекина. Однако это приходится делать осторожно из-за обеспокоенности возможной негативной реакцией со стороны КНР. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Усилия Apple по диверсификации производства ускорились при обострении торгового напряжения между США и Китаем во времена президентства Дональда Трампа, а затем усилились во время пандемии, что было связано с нарушением цепочек поставок.

Поэтому компания сосредоточена на производстве своих продуктов в Индии, Вьетнаме, Малайзии и Ирландии.

Кроме того, Apple ищет способы уменьшить свою зависимость от Тайваня, где гигант по производству микросхем TSMC производит для нее много полупроводников.

Однако компания двигается осторожно. Как отмечает Bloomberg, руководство Apple озабочено потенциальной местью со стороны Китая, если фирма переместит слишком много мощностей в другие страны или перейдет слишком быстро. При этом клиенты в КНР могут выступить против продуктов, разработанных США, на фоне обострения национализма. Кроме того, компания обеспокоена своей способностью обеспечивать высокие стандарты качества во Вьетнаме и Малайзии, учитывая текущее состояние производственных отраслей в этих странах.

Существует также баланс, который следует поддерживать в самой Apple, где разные команды имеют контрастные приоритеты и цели. К примеру, команда по закупкам, которая занимается компонентами для техники, может искать необходимые детали по всему миру. Однако большая часть работы по отладке производства на новом месте приходится на другую команду, которая должна выделять значительные человеческие и финансовые ресурсы для создания новой производственной линии.

Напомним, перенос части мощностей Apple из Китая обсуждается уже не впервые. В частности, в сентябре 2022 года было анонсировано, что компания Foxconn будет производить в Индии iPhone 14, представленные тогда.

Аналитики JPMorgan прогнозировали , что к 2025 году за пределами Китая будут производиться до 25% всех продуктов Apple. По состоянию на осень 2022 года этот показатель составил 5%.

В марте 2023 года Bloomberg сообщило, что Foxconn планирует инвестировать около 700 млн долларов в новый завод в Индии. Таким образом фирма подчеркивает ускорение переноса производства из КНР.