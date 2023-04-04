Apple тоже планирует сокращение штата: что известно

Apple Inc. планирует сократить небольшое количество должностей в своих корпоративных розничных командах. Это станет первым известным сокращением рабочих мест с тех пор, как компания начала затягивать пояса в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, компания сокращает должности в так называемых командах по развитию и сохранению. Они отвечают за строительство и обслуживание розничных магазинов Apple и других объектов по всему миру.

Количество сотрудников, которые попадут под сокращение, пока неизвестно.

Apple позиционирует этот шаг как попытку оптимизации, а не увольнения. Сотрудникам сообщили, что изменения направлены на улучшение обслуживания магазинов во всем мире и компания будет оказывать поддержку работникам, которые попадут под волну увольнений.

Отмечается, что производитель iPhone в значительной степени воздерживается от корпоративных увольнений, даже если он урезает бюджет и сокращает значительную часть своей подрядной рабочей силы, в том числе работающих по контракту инженеров, рекрутеров и охранников.

Компания уже сокращала рабочие места до пандемии, когда уволила несколько сотен сотрудников своего подразделения по разработке беспилотных автомобилей.

Apple сообщила сотрудникам, должности которых планируют сократить, что у них будет возможность повторно подать заявку на ряд должностей, подобных тем, на которых они работали ранее. Те, кто не согласится на новую работу, получат зарплату за четыре месяца.

По состоянию на сентябрь, когда истек последний финансовый год, у Apple было 164 тысячи сотрудников.

Напомним, ранее об увольнении тысяч рабочих сообщали Microsoft и Meta .