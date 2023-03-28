Disney уволит 7 тыс работников: в чем причина

Disney планирует уволить 7 тысяч сотрудников, это примерно 3% рабочей силы компании. Сокращение штата является частью инициативы сокращения расходов, направленной на оптимизацию деятельности компании в период потрясений медиаиндустрии.

Об этом заявил генеральный директор Disney Боб Айгер, пишет CNN.

Увольнения будут проходить в три волны. Первый раунд начнется на этой неделе, и менеджеры в скором времени начнут сообщать об этом попавшим в этот список сотрудникам. Второй, более масштабный раунд увольнений пройдет в апреле. Третий раунд состоится "к началу лета".

"Трудная реальность - сокращение многих коллег и друзей из Disney - это не то, к чему мы относимся легкомысленно. В трудные моменты мы всегда должны делать все возможное, чтобы Disney могла продолжать снабжать развлечениями зрителей по всему миру - сейчас и в будущем", - отметил Айгер.

По состоянию на 1 октября в Disney работало около 220 тысяч работников, из которых около 166 тысяч были заняты в Соединенных Штатах. Сокращение 7 тысяч рабочих мест составляет около 3% глобальной рабочей силы.

Напомним, ранее об увольнении тысяч сотрудников сообщали Microsoft и Meta .