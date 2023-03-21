Amazon уволит еще 9 тысяч сотрудников: в чем причина

Компания Amazon в ближайшие недели уволит еще 9 тысяч сотрудников в дополнение к предыдущим сокращениям, усиливая тем самым волну увольнений, охватившую технологический сектор, поскольку нестабильная экономика заставляет компании сокращать свой штат.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что за последние месяцы Amazon ликвидирует 27 000 рабочих мест, или 9% от примерно 300 000 работников.

Последние сокращения сосредоточены на высокодоходных облачных и рекламных подразделениях Amazon, считавшихся когда-то неприкосновенными, пока экономические проблемы не заставили бизнес-клиентов тщательно проверять свои расходы.

Увольнение также коснется подразделения Amazon Twitch. Дэн Кленси, на прошлой неделе назначенный генеральным директором Twitch, заявил, что платформа уволит более 400 сотрудников.

Amazon планирует окончательно определить, кого увольнять в новой волне сокращения рабочих мест до апреля.

На фоне этой новости акции компании упали на 1,8%.

В записке для сотрудников, генеральный директор Amazon Энди Джасси сказал, что решение возникло на основе текущего анализа приоритетов и неопределенности по экономике.

"Учитывая неопределенность экономики, в которой мы живем, и неопределенность, существующую в ближайшем будущем, мы решили оптимизировать наши расходы и численность персонала", - отметил он.

В прошлом месяце Amazon заявил, что операционная прибыль может продолжать падать в текущем квартале из-за сокращения издержек клиентов.

В последние месяцы компания сократила или закрыла целые услуги, такие как виртуальная первичная помощь для работодателей.

"Все компании будут осторожнее, прежде чем позволить численности своего персонала вырасти в будущем", - сказал аналитик Wedbush Securities Майкл Пачтер.

Отметим, накануне Amazon начала серию увольнений. Тогда планировали уволить 18 тысяч сотрудников. Также об увольнении тысяч рабочих сообщали Microsoft и Meta.

Кроме того, Amazon использует доход от продаж своих акций на фондовых рынках для выплаты заработных плат сотрудникам. В связи с продолжающимся падением цен на акции интернет-сервиса, в 2023 году компания сократит некоторым работникам зарплаты на 15–50%.