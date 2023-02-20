- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Amazon знизить деяким співробітникам зарплату на 50%: що стало причиною
Американська компанія Amazon використовує дохід від продажу своїх акцій на фондових ринках для виплати заробітних плат співробітникам. У зв'язку з тривалим падінням цін на акції інтернет-сервіса, у 2023 році компанія скоротить деяким працівникам зарплати на 15–50%.
Про це повідомила газета The Wall Street Journal.
"Наша модель винагороди спрямована на те, щоб заохочувати працівників думати як власники, тому вона пов’язує загальну винагороду з довгостроковими показниками компанії. Ця модель має певний потенціал зростання з року в рік і ризики, оскільки ціна акцій може коливатися", — пояснюють в Amazon.
Amazon виплачувала працівникам меншу базову зарплатню, якщо порівнювати компанії, що працюють в тій же сфері. Що іноді призводило до страйків працівників. Водночас співробітники Amazon повідомляли, що чим довше працівник залишається в компанії, тим більшу зарпалатню він отримує.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За 2022 рік акції Amazon подешевшали більш ніж на 35% на тлі ширшого уповільнення розвитку технологій і повільнішого зростання роздрібного бізнесу Amazon.
Напередодні Amazon розпочала нову серію звільнень, всього планують звільнити 18 тисяч співробітників. Це буде найбільше скорочення робочих місць в історії компанії. Також про звільнення тисячів робітників повідомляли Microsoft та Meta.
Джерело фото: ua.depositphotos.com