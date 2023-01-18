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Amazon проведе нову хвилю скорочень: всього звільнять 18 тисяч працівників
Американська компанія Amazon розпочинає нову серію звільнень, всього планують звільнити 18 тисяч співробітників. Це буде найбільше скорочення робочих місць в історії компанії.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що скорочення викликані уповільненням зростання онлайн-продажів та можливою рецесією.
Звільнення працівників почалося у кінці 2022 року і найбільше стосувалося команд розробки Alexa та Echo. Останній раунд в основному торкнеться відділу роздрібної торгівлі та людських ресурсів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Cкорочення стосуються лише близько 1% від загального персоналу компанії включно із персоналом складів та доставки, та близько 6% від 350 000 саме корпоративних співробітників Amazon по всьому світу.
За словами гендиректора Amazon Енді Джассі, компанія надасть працівникам, які потряплять під скорочення, вихідну допомогу, тимчасові медичні виплати та допоможе з працевлаштуванням.
Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати.
Раніше компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки бореться з нестабільністю доходів.