Amazon проведет новую волну сокращений: всего уволят 18 тысяч работников

Американская компания Amazon начнет новую серию сокращений, всего планируют уволить 18 тысяч сотрудников. Это будет наибольшее сокращение рабочих мест в истории компании.

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Об этом пишет Bloomberg .

Отмечается, что сокращения вызваны замедлением роста онлайн продаж и возможной рецессией.

Увольнение работников началось в конце 2022 года и больше всего касалось команд разработки Alexa и Echo. Последний раунд в основном коснется отдела розничной торговли и человеческих ресурсов.

Сокращения касаются всего около 1% от общего персонала компании, включая персонал складов и доставки, и около 6% от 350 000 именно корпоративных сотрудников Amazon по всему миру.

По словам гендиректора Amazon Энди Джасси, компания предоставит работникам, которые попадут под сокращение, выходное пособие, временные медицинские выплаты и поможет с трудоустройством.

Напомним, агентство Reuters сообщало, что корпорация Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности в отделах кадров и инженерных подразделениях ликвидировать.

Ранее компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, сообщила, что увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений, поскольку борется с нестабильностью доходов.