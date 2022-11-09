Марк Цукерберг звільняє понад 11 тисяч працівників

Компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки бореться з нестабільністю доходів.

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Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що Meta звільнить 13% співробітників у рамках одного з найбільших скорочень за рік, оскільки материнська компанія Facebook бореться з різкими витратами внаслідок свого просування в метавсесвіт на тлі слабкого рекламного ринку.

“Я вирішив скоротити нашу команду приблизно на 13% і звільнити понад 11 000 наших талановитих працівників. Ми також робимо низку додаткових кроків, щоб стати економнішою та ефективнішою компанією, скорочуючи дискреційні витрати та продовживши призупинення найму до першого кварталу”, - заявив генеральний директор компанії Марк Цукерберг.

Він пообіцяв звільненим співробітникам компенсацію у розмірі зарплати за 3,5 місяці (16 тижнів) та одного тижня за кожний рік роботи в компанії.

Цукерберг також заявив, що на тлі пандемії коронавірусу COVID-19 він переоцінив зростання попиту на онлайн-технології та збільшив інвестиції. Він також згадав спад економіки та скорочення рекламних бюджетів. Він наголосив, що бере на себе відповідальність за це рішення та помилки компанії.

Станом на кінець вересня на Meta працювало понад 87 тисяч співробітників.

Як зазначає Reuters, масові звільнення, перші за 18-річну історію Meta, відбулися після тисяч скорочень робочих місць в інших великих технологічних компаніях, включаючи Twitter, що належить Ілону Маску, і Microsoft .

Видання підкреслює, що бум, викликаний пандемією, який стимулював технологічні компанії та їх оцінку, перетворився на крах в цьому році в умовах високої інфляції та швидкого зростання процентних ставок.

Зазначимо, капіталізація Meta впала нижче за позначку $400 млрд.

Також соціальна мережа Facebook, що належить компанії Meta, в липні повідомила про перше в своїй історії падіння доходу, що зафіксували за підсумками другого кварталу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Meta створила внутрішній підрозділ, який буде займатися виключно тим, що вивчатиме варіанти запуску платних функцій в соцмережах Facebook та Instagram.