Meta запустила можливість безкоштовної реклами у Facebook та Instagram для українського бізнесу

Meta 8 листопада запустила платформу, яка надаватиме купони на рекламу для малих та середніх українських підприємств у Facebook та Instagram. Як зазначають в українському Міністерстві цифрової трансформації, платформа дозволяє бізнесу подати заявку на отримання підтримки в розмірі 1000 доларів.

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Такий крок є особливо актуальним у нинішніх складних економічних умовах, адже дозволить підвищити обізнаність користувачів соцмереж про українських виробників та популяризувати українські товари, вказують в Мінцифри.

Серед умов участі - розташування підприємства в Україні (за винятком регіонів, на які поширюються санкції США, зокрема Донецької та Луганської областей, а також АР Крим).

Також кандидати мають керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис. Урядові або державні компанії брати участь у цій програмі не можуть. Термін дії пропозиції — з 8 листопада до 31 грудня 2022 року. Її повні умови доступні за посиланням.

Ця ініціатива є частиною більш широкої програми, оголошеної Ніком Клеггом на початку цього року. У межах довгострокової кампанії Meta виділить 1,5 мільйона доларів на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Крім того, в межах програми "Відродження економіки України", спрямованої на підтримку спільноти малого та середнього бізнесу в Україні, Meta запустила платформу Meta Boost Ukraine, набір курсів Blueprint українською мовою (загалом понад 30 курсів) та спеціального чатбота для WhatsApp.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Meta створила внутрішній підрозділ, який буде займатися виключно тим, що вивчатиме варіанти запуску платних функцій в соцмережах Facebook та Instagram.

Джерело фото: ua.depositphotos.com