Meta виділяє 1,5 мільйона доларів на підтримку українського малого та середнього бізнесу

Meta оголошує про запуск спеціально створеної програми підтримки, яка включає семінари та індивідуальні консультації для українського бізнесу. Крім того, компанія виділяє 1,5 мільйона доларів, щоб допомогти малому та середньому бізнесу проводити свої рекламні кампанії на платформах Meta.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Російська агресія проти України продемонструвала, що Інтернет може бути дуже важливим інструментом у часи кризи. Meta постійно працює над пошуком способів реагування на ці трагічні обставини та того, як за допомогою своїх платформ можна підтримати людей, котрі постраждали від війни", - зазначили в компанії.

Малий та середній бізнес має вирішальне значення для стійкості та швидкого відновлення української економіки й суспільства під час та після війни.

Щоб допомогти українським підприємцям у цьому, Meta оголошує про запуск спеціально створеної програми підтримки, яка включає семінари та індивідуальні консультації для українського бізнесу. Крім того, компанія виділяє 1,5 мільйона доларів, щоб допомогти малому та середньому бізнесу проводити свої рекламні кампанії на платформах Meta.

"Ми провели конструктивні дискусії з представниками українського уряду та всередині команди щодо підтримки українського малого та середнього бізнесу. Їх результатом є те, що сьогодні ми вже можемо оголосити про початок серії спеціалізованих навчальних програм для українських підприємців. До того ж, виділимо 1,5 мільйона доларів, аби допомогти українському малому та середньому бізнесу проводити рекламні кампанії на наших платформах. Мета й надалі надаватиме активну підтримку українському народу в цей трагічний час", – зазначила Катерина Крук, менеджерка з публічної політики компанії Meta.