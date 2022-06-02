Meta выделяет 1,5 миллиона долларов на поддержку украинского малого и среднего бизнеса

Meta объявляет о запуске специально созданной программы поддержки, которая включает в себя семинары и индивидуальные консультации для украинского бизнеса. Кроме того, компания выделяет 1,5 миллионов долларов, чтобы помочь малому и среднему бизнесу проводить свои рекламные кампании на платформах Meta.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Российская агрессия против Украины продемонстрировала, что Интернет может быть очень важным инструментом во времена кризиса. Meta постоянно работает над поиском способов реагирования на эти трагические обстоятельства и того, как с помощью своих платформ можно поддержать пострадавших от войны людей", - отметили в компании.

Малый и средний бизнес имеет решающее значение для устойчивости и быстрого восстановления экономики и общества во время и после войны.

Чтобы помочь украинским предпринимателям в этом, Meta объявляет о запуске специально созданной программы поддержки, которая включает в себя семинары и индивидуальные консультации для украинского бизнеса. Кроме того, компания выделяет 1,5 миллиона долларов, чтобы помочь малому и среднему бизнесу проводить свои рекламные кампании на платформах Meta.

"Мы провели конструктивные дискуссии с представителями украинского правительства и внутри команды по поддержке украинского малого и среднего бизнеса. Их результатом является то, что сегодня мы уже можем объявить о начале серии специализированных обучающих программ для украинских предпринимателей. К тому же выделим 1,5 миллиона долларов, чтобы помочь украинскому малому и среднему бизнесу проводить рекламные кампании на наших платформах. Meta и дальше будет оказывать активную поддержку украинскому народу в это трагическое время", - отметила Екатерина Крук, менеджер по публичной политике компании Meta.

Отметим, украинский контент о войне в Facebook и Instagram будут блокировать меньше, а офис компании Meta, которой принадлежат эти социальные сети, может открыться в Украине уже в ближайшее время.