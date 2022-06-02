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В Instagram запускают систему, которая будет помогать искать пропавших детей
Соцсеть Instagram запускает систему оповещения AMBER Alerts, которая будет помогать искать пропавших детей в определенном районе. Об этом сообщает пресс-служба Meta.
Функцию запустили 1 июня, в ближайшее время она будет достуапна в 25 странах, обещают в компании.
"Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда на поиски приходит больше людей, особенно в первые несколько часов. С этим обновлением, если правоохранительные органы активируют оповещение AMBER Alert и вы находитесь в указанной области поиска, оповещение теперь появится в вашей ленте Instagram", — рассказали в компании.
Объявление будет содержать важные сведения о ребенке: фотография, описание, место похищения и любую другую доступную информацию, которая может быть предоставлена. Такие сообщения будут видеть пользователи, которые физически находятся в близи района, где пропал ребенок.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Через несколько недель оповещение AMBER Alert в Instagram будет доступно в таких странах: Аргентине, Австралии, Бельгии, Болгарии, Канаде, Эквадоре, Греции, Гватемале, Ирландии, Ямайке, Корее, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мальте, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Румынии, Южной Африке, Тайване, Украине, Великобритании, ОАЭ и США.
Отметим, что AMBER Alert с 2015 есть в Facebook.