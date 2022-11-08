Meta запустила возможность бесплатной рекламы в Facebook и Instagram для украинского бизнеса

Meta 8 ноября запустила платформу, которая будет предоставлять купоны на рекламу для малых и средних украинских предприятий в Facebook и Instagram. Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, платформа позволяет бизнесу подать заявку на получение поддержки в размере 1000 долларов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такой шаг особенно актуален в нынешних сложных экономических условиях, поскольку позволит повысить осведомленность пользователей соцсетей об украинских производителях и популяризировать украинские товары, указывают в Минцифры.

Среди условий участия - расположение предприятия в Украине (за исключением регионов, на которые распространяются санкции США, в частности Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым).

Также кандидаты должны управлять украинской бизнес-страницей в Facebook и иметь действительную рекламную учетную запись. Правительственные или государственные компании не могут участвовать в этой программе. Срок действия предложения - с 8 ноября по 31 декабря 2022 года. Ее полные условия доступны по ссылке.

Эта инициатива является частью более широкой программы, объявленной Ником Клеггом в начале этого года. В рамках долгосрочной кампании Meta выделит 1,5 миллиона долларов в поддержку украинского малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в рамках программы "Возрождение экономики Украины", направленной на поддержку сообщества малого и среднего бизнеса в Украине, Meta запустила платформу Meta Boost Ukraine, набор курсов Blueprint на украинском языке (в общей сложности более 30 курсов) и специальный чат-бот для WhatsApp.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta создала внутреннее подразделение, которое будет заниматься исключительно тем, что будет изучать варианты запуска платных функций в соцсетях Facebook и Instagram.

Источник фото: ua.depositphotos.com