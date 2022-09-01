Meta планирует добавить больше платных функций в Facebook и Instagram

Американская корпорация Meta создала внутреннее подразделение, которое будет заниматься исключительно тем, что будет изучать варианты запуска платных функций в соцсетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на внутренний документ компании, полученный сотрудниками Meta.

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Подразделение решили создать после того, как рекламный бизнес Meta серьезно пострадал из-за изменений политики Apple в отслеживании рекламы на iOS, что привело к снижению доходов от цифровой рекламы. Группа под названием New Monetization Experiences возглавит бывший руководителем исследовательского отдела Meta Пратити Райчоудхури.

Вице-президент Meta по монетизации Джон Хегеман отметил, что компания все еще стремится развивать свой рекламный бизнес и не планирует предоставлять людям возможность платить за отключение рекламы в соцсетях.

"Я считаю, что мы видим возможности создания новых типов продуктов и функций, за которые люди будут рады платить", — сказал он.

При этом пока компания не разглашает, какие платные функции рассматриваются.

Отметим, что администраторы групп Facebook уже могут брать плату за доступ к эксклюзивному контенту, а пользователи могут покупать виртуальные звезды для отправки создателям контента. WhatsApp взимает плату с компаний за возможность посылать сообщения своим клиентам, а Instagram недавно сообщил, что производители контента смогут начать брать плату за подписку за доступ к эксклюзивному контенту.

Напомним, что социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta, в июле сообщила о первом в своей истории падении дохода, зафиксированном по итогам второго квартала. Дело в том, что Apple порекомендовала пользователям iPhone отключить функцию, позволяющую Facebook отслеживать, чем интересуется владелец смартфона.

Это обошлось Meta в 10 миллиардов долларов дохода от рекламы только в 2021 году. Сейчас же быстрое замедление экономики заставило рекламодателей сократить свои расходы, что также отразилось на доходах компании.

Тем временем корпорация Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира, сместив на третье место компанию Amazon.

Источник фото: ua.depositphotos.com