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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

YouTube внедрил автоматические субтитры на украинском

YouTube внедрил автоматические субтитры на украинском

Видеохостинг YouTube добавил возможность автоматически запускать украиноязычные субтитры, которые можно изменять на оригинальный язык и переключать обратно на украинский. Об этом сообщил профильный новостной портал ІТС.

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Компания предупреждает, что пользователи видят механический перевод, поэтому в текстах могут быть ошибки. Аналогичная проблема касается не только украинского, но и других языков. Разработчики регулярно совершенствуют технологию распознавания речи, однако советуют авторам видео также работать над профессиональными субтитрами.

Как в YouTube включить субтитры на украинском

Для этого нужно в настройках видеохостинга выбрать раздел "Субтитры", выбрать "Автоматический перевод" и найти в списке украинский.

Напомним, ранее компания Meta, владеющая соцсетями Instagram и Facebook, и Минцифры договорились об открытии доступа к функциям Reels и Music для пользователей в Украине.

Автор:
Вита Молодан