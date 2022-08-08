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YouTube впровадив автоматичні субтитри українською
Відеохостинг YouTube додав можливість автоматично запускати україномовні субтитри, які також можна змінювати на оригінальну мову і перемикати назад на українську. Про це повідомив профільний новинний портал ІТС.
Компанія попереджає, що користувачі бачать механічний переклад, тому текстах можуть бути помилки. Аналогічна проблема стосується не лише української, але й інших мов. Розробники регулярно вдосконалюють технологію розпізнавання мовленням, однак радять авторам відео також працювати над професійними субтитрами.
Як в YouTube увімкнути субтитри українською
Для цього потрібно у налаштуваннях відеохостингу обрати розділ "Субтитри", обрати "Автоматичний переклад" та знайти у переліку українську.
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