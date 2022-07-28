Facebook впервые за время своего существования сообщил о падении доходов

Социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta, сообщила о первом в своей истории падении дохода, зафиксированном по итогам второго квартала. Об этом сообщает The Verge.

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В апреле-июне доход соцсети упал на 1 процент - до 28,8 миллиарда долларов. Компания прогнозирует, что в третьем квартале ситуация повторится.

Общая прибыль Meta упала на 36% - до 6,7 миллиарда долларов. Известно, что Apple порекомендовала пользователям iPhone отключить функцию, позволяющую Facebook отслеживать, чем интересуется владелец смартфона.

Это обошлось Meta в 10 миллиардов долларов дохода от рекламы только в 2021 году. Сейчас же замедление экономики заставило рекламодателей сократить свои расходы, что также отразилось на доходах компании.

Несмотря на то, что доходы Meta падают, ей удалось увеличить ежедневное количество пользователей Facebook на 3% - до 1,97 миллиарда.

"Сейчас период, требующий большей интенсивности, и я ожидаю, что мы сможем сделать больше с меньшими ресурсами", - сказал основатель Meta Марка Цукерберг, комментируя финансовые результаты компании.

Тем временем корпорация Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира, сместив на третье место компанию Amazon.

В десятку самых дорогих брендов также попали McDonald's, Visa, Facebook, Alibaba и впервые Louis Vuitton, занявший 10 место с отметкой 124 миллиарда долларов.