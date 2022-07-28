Facebook вперше за час свого існування повідомив про падіння доходів

Соціальна мережа Facebook, що належить компанії Meta, повідомила про перше в своїй історії падіння доходу, що зафіксували за підсумками другого кварталу. Про це повідомляє The Verge.

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У квітні-червні дохід соцмережі впав на 1 відсоток — до 28,8 мільярда доларів. Компанія прогнозує, що в третьому кварталі ситуація повториться.

Загальний прибуток Meta впав на 36% — до 6,7 мільярда доларів. Відомо, що Apple порекомендувала користувачам iPhone відключити функцію, яка дозволяла Facebook відстежувати, чим цікавиться власник смартфона. Це коштувало Meta 10 мільярдів доларів доходу від реклами лише у 2021 році. Зараз же швидке уповільнення економіки змусило рекламодавців скоротити свої витрати, що також вдарило по доходам компанії.

Незважаючи на те, що доходи Meta падають, їй вдалося збільшити щоденну кількість користувачів Facebook на 3 відсотки до 1,97 мільярда

"Зараз період, який вимагає більшої інтенсивності, і я очікую, що ми зможемо зробити більше з меншими ресурсами", — сказав засновник Meta Марка Цукерберга, коментуючи фінансові результати компанії.

Тим часом корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу, змістивши на третє місце компанію Amazon.

До десятки найдорожчих брендів також потрапили McDonald's, Visa, Facebook, Alibaba і вперше Louis Vuitton, який зайняв 10 місце з оцінкою 124 мільярди доларів.