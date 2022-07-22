Facebook дозволить користувачам переглядати публікації лише від обраних друзів і груп

Соціальна мережа Facebook, що належить компанії Meta Platforms, вносить масштабні зміни у налаштуваннях конфіденційності, яких мільярди користувачів вимагали роками.

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Про це повідомляє The Sun.

Як повідомляє видання, соціальна мережа Facebook нарешті дозволить користувачам переглядати публікації лише від обраних друзів і груп.

Це пов’язано з тим, оскільки все більше людей скаржаться на те, що основна стрічка новин завалена матеріалами, які їх не цікавлять.

Власник соціальної мережі мільярдер Марк Цукерберг заявив, що цей масштабний крок спрямований на те, щоб користувачам було легше контролювати та знаходити контент у Facebook.

На новій вкладці «Feeds» користувачі можуть переглянути найновіші публікації від друзів, сторінок і груп.

Оновлення дозволяє відфільтрувати публікації та створити список улюблених.

Зазначимо, компанія Meta, що володіє соцмережами Instagram та Facebook, додала в гардероб в своєму метавсесвіті одяг українського бренду DressX. Користувачі зможуть його придбати для свої аватарів