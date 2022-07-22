Facebook позволит пользователям просматривать публикации только от избранных друзей и групп

Социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta Platforms, вносит масштабные изменения в настройках конфиденциальности, которых миллиарды пользователей требовали годами.

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Об этом сообщает The Sun.

Как сообщает издание, социальная сеть Facebook наконец-то позволит пользователям просматривать публикации только от избранных друзей и групп.

Это связано с тем, что все больше людей жалуются на то, что основная новостная лента завалена материалами, которые их не интересуют.

Владелец социальной сети миллиардер Марк Цукерберг заявил, что этот масштабный шаг направлен на то, чтобы пользователям легче было контролировать и находить контент в Facebook.

На новой вкладке "Feeds" пользователи могут просмотреть последние публикации от друзей, страниц и групп.

Обновление позволяет фильтровать публикации и создать список любимых.

Отметим, компания Meta, владеющая соцсетями Instagram и Facebook, добавила в гардероб в своей метавселенной одежду украинского бренда DressX. Пользователи смогут его приобрести для своих аватаров