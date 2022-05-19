В Україні відкриють офіс компанії Meta, - Федоров

Український контент про війну у Facebook та Instagram блокуватимуть менше, а офіс компанії Meta, якій належать ці соціальні мережі, може відкритись в Україні вже найближчим часом.

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Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров за підсумками зустрічі з президентом Meta із глобальних питань Ніком Клеггом.

"Щойно зустрічалися з корпорацією Meta, говорили про ситуацію із блокуванням українських медіа, українських блогерів, батальйону "Азов", - сказав Федоров.

Він заявив, що вже досягли певних домовленостей і багато рішень будуть прийняті найближчим часом.

Під час зустрічі йшлося також про стратегічні плани співпраці — відкриття офісу в Україні.

"Ми вже сформували стратегічні плани для співпраці – відкриття офісу в Україні, боротьбу на інформаційному фронті, підтримку платформи United24 та інше", – заявив Федоров.

Зазначимо, 27 квітня в Україні зареєстровано компанію Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн"), яка буде представництвом американської компанії-виробника космічної техніки SpaceX Ілона Маска.