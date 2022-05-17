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- ІТ та Телеком
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Україна отримала дві нагороди у сфері кіберзахисту
Україна отримала дві нагороди у сфері кіберзахисту на СYBERSEC European Cybersecurity Forum.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансофрмації.
"Сьогодні під час одного з найбільших заходів з кібербезпеки у Європі СYBERSEC European Cybersecurity Forum організатори відзначили Україну двома нагородами: за героїчний спротив російській агресії, за захист цифрових кордонів демократичного світу", — розповіли у Мінцифрі.
За словами віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ці нагороди насамперед всій кіберспільноті та волонтерам, які сьогодні разом із ведуть першу у світі кібервійну.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада надає Україні кібердопомогу та розвідувальні дані про кіберзагрози, а також засуджує кібератаку Росії напередодні військового вторгнення.