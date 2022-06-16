Apple снова стала самым дорогим брендом в мире

Корпорация Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира, сместив на третье место компанию Amazon.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость бренда Apple составитель рейтинга — компания Kantar — оценила в 947 миллиардов долларов.

Самым дорогим брендом в мире Apple предыдущий раз становилась в 2015 году.

Лидер прошлогоднего рейтинга — Amazon — сместился сразу на третье место. Стоимость его бренда оценивается в 706 миллиардов долларов.

Вторую строчку занял Google, бренд которого оценили в 820 миллиардов долларов.

Microsoft сохранила за собой четвертое место, бренд подорожал на 49%, до $611 млрд.

Tencent тоже осталась на прежнем месте, оставшись пятым, бренд подешевел на 11% и стоит $214 млрд.

В десятку самых дорогих брендов попали McDonald's, Visa, Facebook, Alibaba и впервые Louis Vuitton, занявший 10 место с оценкой 124 миллиарда долларов.

Совокупная стоимость всех брендов, вошедших в топ-100, выросла за год на 23% и составила почти $8,7 трлн.

Отметим, исследование Kantar пытается оценить влияние бренда на рыночную стоимость компании и способность генерировать продажи.

Отметим, нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco (полное название Saudi Arabian Oil Co) обогнала Apple Inc. и стала самой дорогой компанией в мире. Капитализация Apple снизилась до 2,41 трлн долларов, а рыночная стоимость Saudi Aramco составила 2,43 трлн долларов.