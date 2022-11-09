Марк Цукерберг увольняет более 11 тысяч сотрудников

Компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений, поскольку борется с нестабильностью доходов.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что Meta уволит 13% сотрудников в рамках одного из самых больших сокращений за год, поскольку материнская компания Facebook борется с резкими затратами в результате своего продвижения в метавселенную на фоне слабого рекламного рынка.

“Я решил сократить нашу команду примерно на 13% и уволить более 11 000 наших талантливых работников. Мы также делаем ряд дополнительных шагов, чтобы стать более экономной и эффективной компанией, сокращая дискреционные расходы и продолжив приостановку найма до первого квартала”, - заявил генеральный директор компании Марк Цукерберг.

Он пообещал уволенным сотрудникам компенсацию в размере зарплаты за 3,5 месяца (16 недель) и одну неделю за каждый год работы в компании.

Цукерберг также заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 он переоценил рост спроса на онлайн технологии и увеличил инвестиции. Он также упомянул спад экономики и сокращение рекламных бюджетов. Он отметил, что берет на себя ответственность за это решение и ошибки компании.

По состоянию на конец сентября в Meta работало более 87 тысяч сотрудников.

Как отмечает Reuters, массовые увольнения, первые за 18-летнюю историю Meta, произошли после тысяч сокращений рабочих мест в других крупных технологических компаниях, включая Twitter, принадлежащую Илону Маску, и Microsoft.

Издание подчеркивает, что бум, вызванный пандемией, стимулировавший технологические компании и их оценку, превратился в крах в этом году в условиях высокой инфляции и быстрого роста процентных ставок.

Отметим, капитализация Meta упала ниже отметки $400 млрд .

Также социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta, в июле сообщила о первом в своей истории падении дохода, зафиксированном по итогам второго квартала.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta создала внутреннее подразделение, которое будет заниматься исключительно тем, что будет изучать варианты запуска платных функций в соцсетях Facebook и Instagram.