Amazon стала першою у світі компанією, яка втратила $1 трлн ринкової вартості

Amazon стала першою публічною компанією в історії, яка втратила $1 трлн ринкової вартості на тлі падіння акцій технологічних компаній, інфляції та жорсткої монетарної політики.

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Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що акції компанії електронної комерції та хмарних технологій впали на 4,3%, знизивши її ринкову вартість приблизно до 879 мільярдів доларів із рекордного показника у 1,88 трильйона доларів у липні 2021 року.

Amazon, найбільший у світі онлайн-магазин провів цей рік, пристосовуючись до різкого уповільнення зростання електронної комерції, оскільки покупці відновили звички, які були до пандемії.

Її акції впали майже на 50% через уповільнення продажів, різке зростання витрат і стрибок процентних ставок. Відповідно до даних, зібраних Bloomberg, з початку року статки співзасновника Amazon Джеффа Безоса скоротилися приблизно на 83 мільярди доларів до 109 мільярдів доларів.

Минулого місяця Amazon спрогнозувала найповільніше зростання доходів у четвертому кварталі за всю історію компанії, оскільки покупці скорочують свої витрати в умовах економічної невизначеності.

Як пише видання, Microsoft також намагається не відставати. Вартість розробника операційної системи Windows впала за рік на $889 млрд. Ймовірно, що Microsoft стане другою компанією, ринкова капіталізація якої скоротиться на $1 трлн.

Bloomberg. підкреслює, що ринкова вартість п’яти найбільших американських технологічних компаній за доходами цього року знизилась майже на 4 трильйони доларів.

Нагадаємо, компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки втрачає доходи.

Капіталізація Meta впала нижче за позначку $400 млрд.