Amazon скасовує комісію для українських підприємців на рік

Amazon відмінив реферальну комісію для українських підприємців терміном на 1 рік. Це стане потужним поштовхом до популяризації України та нашого бізнесу за кордоном.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Кілька місяців тому разом з "Укрпоштою", агенцією Disqover Agency та Startup Ukraine звернулися до Amazon, щоб компанія полегшила умови для українського бізнесу, який попри війну продовжує працювати, підтримуючи економіку країни. Як результат, Amazon відмінив реферальну комісію для українських підприємців терміном на 1 рік. Тобто повністю скасував комісію для українських підприємців, які продають до ЄС та Великобританії", - зазначив Федоров.

За його словами, українські підприємці зможуть активніше масштабуватися на європейський та світовий ринок, знаходити там нових клієнтів.

"Це стане потужним поштовхом до популяризації України та нашого бізнесу за кордоном. Нові умови для українських підприємців — це перемога на економічному фронті", - підкреслив Федоров.

Він також подякував компанії за стійку та послідовну підтримку України.

"Amazon разом з Amazon Web Services надала нам потужності для зберігання бекапреєстрів, забезпечила підтримку на понад $35 млн та зрештою заслужено отримала Премію Миру від Президента Володимира Зеленського", - підсумував Федоров.

Зазначимо, хоча з липня Google запровадив платну передплату на Google Workspace, Міністерство цифрової трансформації домовилося про особливі умови для українського малого та середнього бізнесу.