Мінцифри запускає безкоштовне навчання для підприємців з виходу на міжнародні маркетплейси

Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт "Дія.Бізнес" та консалтингова агенція Disqover Agency запускають серію освітніх інтенсивів "Купівля в один клік. Секрети виходу на світові e-commerce платформи"‎.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Запускаємо безоплатне навчання для підприємців. Українські підприємці дізнаються, як представляти продукції на міжнародних маркетплейсах, таких як Amazon, Walmart, eBay, Etsy та Shopify", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вебінарах "Купівля в один клік. Секрети виходу на світові e-commerce" підприємці матимуть змогу дізнатись:

як підготуватися до виходу на світові маркетплейси

як аналізувати статистику продажів та зростати

як запустити першу партію на продаж

як підтримувати акаунт та маркетинг та скласти стратегію вдалих продажів.

Реєструйтеся на вебінари "Купівля в один клік. Секрети виходу на світові e-commerce".

Навчання стартує 19 липня о 13:00. Трансляція вебінарів проходитиме на Фейсбук-сторінці "Дія.Бізнес".

Зазначимо, Міністерство цифрової трансформації розпочало освітню програму IT Generation. На першому етапі планують за рахунок партнерів навчити безкоштовно 1000 студентів-свитчерів, людей, які раніше не працювали в IT і не мали освіти в цій галузі.