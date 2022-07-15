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Категория
Бизнес
Дата публикации

Минцифры запускает бесплатное обучение для предпринимателей по выходу на международные маркетплейсы

Минцифры запускает бесплатное обучение для предпринимателей по выходу на международные маркетплейсы

Офис по развитию предпринимательства и экспорта, национальный проект "Дія.Бізнес" и консалтинговое агентство Disqover Agency запускают серию образовательных интенсивов "Покупка в один клик. Секреты выхода на мировые e-commerce платформы"‎.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Запускаем бесплатное обучение для предпринимателей. Украинские предприниматели узнают, как представлять продукцию на международных маркетплейсах, таких как Amazon, Walmart, eBay, Etsy и Shopify", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вебинарах "Покупка в один клик. Секреты выхода на мировые e-commerce" предприниматели смогут узнать:

  • как подготовиться к выходу на мировые маркетплейсы
  • как анализировать статистику продаж и расти
  • как запустить первую партию на продажу
  • как поддерживать аккаунт и маркетинг и составить стратегию удачных продаж.

Регистрируйтесь на вебинары "Покупка в один клик. Секреты выхода на мировые e-commerce".

Учеба стартует 19 июля в 13:00. Трансляция вебинаров будет проходить на Facebook-странице "Дія.Бізнес".

Отметим, что Министерство цифровой трансформации начало образовательную программу IT Generation. На первом этапе планируют за счет партнеров обучить бесплатно 1000 студентов-свитчеров, людей, ранее не работавших в IT и не имевших образования в этой области.

Автор:
Светлана Манько