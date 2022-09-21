Amazon отменяет комиссию для украинских предпринимателей на год

Amazon отменил реферальную комиссию для украинских предпринимателей на 1 год. Это станет мощным толчком к популяризации Украины и нашего бизнеса за границей.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Несколько месяцев назад вместе с "Укрпочтой", агентством Disqover Agency и Startup Ukraine обратились к Amazon, чтобы компания облегчила условия для украинского бизнеса, который, несмотря на войну, продолжает работать, поддерживая экономику страны. Как результат, Amazon отменил реферальную комиссию для украинских предпринимателей сроком на 1 год. То есть полностью упразднил комиссию для украинских предпринимателей, которые продают в ЕС и Великобританию", - отметил Федоров.

По его словам, украинские предприниматели смогут активнее масштабироваться на европейском и мировом рынке, находить там новых клиентов.

"Это станет мощным толчком к популяризации Украины и нашего бизнеса за границей. Новые условия для украинских предпринимателей – это победа на экономическом фронте", - подчеркнул Федоров.

Он также поблагодарил компанию за устойчивую и последовательную поддержку Украины.

"Amazon вместе с Amazon Web Services предоставила нам мощности для хранения бекапрегистров, обеспечила поддержку более чем на $35 млн и в конце концов заслуженно получила Премию Мира от Президента Владимира Зеленского", - подытожил Федоров.

Отметим, хотя с июля Google ввел платную подписку на Google Workspace, Министерство цифровой трансформации договорилось об особых условиях для малого и среднего бизнеса.