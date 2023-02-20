Amazon снизит некоторым сотрудникам зарплату на 50%: что стало причиной

Американская компания Amazon использует доход от продаж своих акций на фондовых рынках для выплаты заработных плат сотрудникам. В связи с продолжающимся падением цен на акции интернет-сервиса, в 2023 году компания сократит некоторым работникам зарплаты на 15–50%.

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Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"Наша модель вознаграждения направлена на то, чтобы поощрять работников думать как владельцы, поэтому оно связывает общее вознаграждение с долгосрочными показателями компании. Эта модель имеет определенный потенциал роста из года в год и риски, поскольку цена акций может колебаться", — поясняют в Amazon.

Amazon выплачивала работникам меньшую базовую заработную плату, если сравнивать компании, работающие в той же сфере. Что иногда приводило к забастовкам работников. В то же время сотрудники Amazon сообщали, что чем дольше работник остается в компании, тем большую зарплату он получает.

За 2022 год акции Amazon подешевели более чем на 35% на фоне более широкого замедления развития технологий и более медленного роста розничного бизнеса Amazon.

Накануне Amazon начала новую серию увольнений, всего планируют уволить 18 тысяч сотрудников. Это будет самое большое сокращение рабочих мест в истории компании. Также об увольнении тысяч рабочих сообщали Microsoft и Meta .

Источник фото: ua.depositphotos.com