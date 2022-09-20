Meta подешевела до рекордно низкого уровня

Капитализация американской компании Meta Platforms Inc, принадлежащей Марку Цукербергу, впервые с 7 января 2019 года упала ниже отметки в $400 млрд, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что максимум $1,078 трлн рыночная стоимость компании достигала 7 сентября 2021 года. С этого времени она упала почти на 65%, отмечает MarketWatch.

На минувшей неделе цена акций компании-владельца соцсетей Facebook и Instagram снизилась на 13,5%, завершив "в минусе" каждую из пяти сессий. В результате котировки опустились до минимального уровня с 16 марта 2020 года.

Meta занимает 10 место в списке компаний США с крупнейшей капитализацией. На прошлой неделе она уступила девятую позицию Visa Inc. (SPB: V).

По итогам торгов в пятницу рыночная стоимость Meta составила $393,2 млрд, при этом расположенный на 11-м месте Exxon Mobil имеет капитализацию $388,5 млрд, а Visa - $399,9 млрд.

Напомним, американская корпорация Meta создала внутреннее подразделение, которое будет заниматься исключительно тем, что изучать варианты запуска платных функций в соцсетях Facebook и Instagram

При этом социальная сеть Facebook, принадлежащая компании Meta, в июле сообщила о первом в своей истории падении дохода, зафиксированном по итогам второго квартала.