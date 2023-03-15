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Amazon планирует начать тестирование своего спутникового интернета в следующем году
Компания Amazon планирует в 2024 году запустить свои первые интернет-спутники Project Kuiper и начать бета-тестирование услуги спутникового интернета. Об этом сообщает Bloomberg.
Представитель компании Дэйв Лимп рассказал, что первые два тестовых спутника Kuiper уже отправили на мыс Канаверал (штат Флорида) для подготовки к возможному запуску в мае в качестве дополнительной погрузки во время дебютного полета ракеты Vulcan от United Launch Alliance.
На выставке спутниковой промышленности в Вашингтоне Лимп продемонстрировал разные прототипы пользовательских терминалов, которые будущие клиенты будут использовать для подключения к интернету. Прототипы включали три антенны разных размеров, в частности, небольшую семидюймовую квадратную модель, колишь немного больше электронной книги Amazon Kindle.
Самый маленький терминал Amazon предлагает скорость до 100 мегабит в секунду. Более 11-дюймовая квадратная антенна способна передавать 400 мегабит в секунду, а модель размером 19 на 30 дюймов может обрабатывать 1 гигабит в секунду. Amazon не раскрывает цены на устройства, но рассчитывает производить 11-дюймовую квадратную версию менее чем за 400 долларов за штуку.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Всего Project Kuiper будет состоять из 3236 спутников, предназначенных для охвата земного шара и обеспечения интернет-покрытия с низкой задержкой для миллионов потенциальных клиентов. Подобную концепцию имеет Starlink от SpaceX, которая уже запустила примерно 4000 спутников на околоземную орбиту и утверждает, что имеет более 1 млн клиентов.
Напомним, что Amazon еще в апреле 2022 года объявила о подписании соглашений с тремя компаниями для 83 запусков ее интернет-спутников. Стоимость инвестиций в проект составит более 10 млрд долларов.