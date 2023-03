SpaceX готовится к тестированию Starlink для абонентов мобильной связи

SpaceX планирует начать тестировать свой сервис по предоставлению спутниковой связи Starlink абонентам мобильных операторов в этом году. Об этом сообщил представитель SpaceX Джонатан Хофеллер на выставке Satellite 2023, передает журналист CNBC Майкл Шитц.

Также Хофеллер рассказал, что Starlink сейчас имеет более миллиона пользователей, а SpaceX строит 6 спутников следующего поколения и 1000 терминалов для пользователей ежедневно.

Глава SpaceX Илон Маск анонсировал запуск Starlink для мобильной связи еще летом прошлого года. Предполагалось, что это будет прямая передача связи на мобильные телефоны, что сможет устранить "мертвые зоны" по всему миру.

Он и гендиректор оператора T-Mobile Майк Сиверт объявили о плане Coverage Above and Beyond, который обеспечит мобильное покрытие почти повсюду в США, в частности, в национальных парках, горах и пустынях, где сейчас недоступен сотовый сигнал.

Напомним, что в конце февраля SpaceX запустила в космос спутники нового поколения Starlink V2 mini. Они меньше предыдущих, но более мощных - имеют в 4 раза большую пропускную способность, работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернет-подключения.