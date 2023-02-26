Китай планирует запустить систему, которая составит конкуренцию Starlink — СМИ

Китай планирует запустить около 13 000 спутников на околоземную орбиту, чтобы непосредственно конкурировать с системой Starlink от SpaceX. Проект под кодовым названием "GW" выполняется новосозданной группой под названием China Satellite Network Group Co, сообщило издание South China Morning Post.

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Если компании удастся вывести на орбиту запланированное количество спутников, то система превзойдет текущее количество спутников Starlink, которая составляет около 3500. В то же время SpaceX запланировал, что будет иметь 12 000 спутников на орбите к 2027 году, а в конечном итоге общее количество орбитальных устройств составит 40 тысяч.

Эксперты объясняют, что планы Китая так быстро двигаться в этом проекте объясняется желанием не дать Starlink доминировать на околоземной орбите и не дать другим компаниям или странам влиять на территорию своей страны.

China Satellite Network Group Co также заявила о намерениях начать отслеживать и отключать спутники Starlink.

Кроме того, компания хочет выяснить, применяют ли Starlink в Украине в военных целях. Исследователи из Университета космической инженерии предложили Китаю создать международную коалицию "анти-Starlink", которая могла бы совместно потребовать от SpaceX обнародовать точные местоположения своих спутников. Поскольку эти данные недоступны, Китай решил отследить Starlink самостоятельно.

Напомним, недавно стало известно, что SpaceX миллиардера Илона Маска якобы приняла меры, чтобы украинские военные не могли использовать ее спутниковый интернет-сервис для управления военными дронами. Однако Минцифры Украины не подтвердило эту информацию.

Впоследствии правительство США дополнительно также провело переговоры с Маском об использовании Starlink украинскими военными.