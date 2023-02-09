Компания Илона Маска ограничила использование Украиной интернета Starlink для дронов

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска приняла меры, чтобы украинские военные не могли использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления дронами во время войны страны с Россией.

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Об этом сообщает Reuters.

"Спутниковый интернет-сервис Starlink от SpaceX, который снабдил украинскую армию широкополосной связью для защиты от российской армии, никогда не был предназначен для использования в виде оружия", - заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX.

Она добавила, что, однако, украинцы использовали это ненамеренно, что не было прописано в соглашении.

Шотвелл ссылается на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками.

Украина эффективно использует беспилотную авиацию для выявления позиций противника, наведения огня на большие расстояния.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это. И мы сделали", – сказала Шотвелл, имея в виду использование Starlink с дронами.

Она отказалась сообщить, какие меры приняла SpaceX.

Использование Starlink с беспилотниками выходит за рамки соглашения между SpaceX и украинским правительством, сказала Шотвелл, добавив, что контракт предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного Интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения России.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях", - сказала она.

Какие именно ограничительные меры были предприняты компанией Space X Шотвелл не указала, как и то, были ли связаны перебои в работе Starlink в Украине именно с ними.

Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в Минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.

Но впоследствии Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.