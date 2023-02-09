Компанія Ілона Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для дронів

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска вжила заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування дронами в регіоні під час війни країни з Росією

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Про це повідомляє Reuters.

"Супутниковий інтернет-сервіс Starlink від SpaceX, який забезпечив українську армію широкосмуговим зв’язком для захисту від російської армії, ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї", — заявила Гвінн Шотвелл, президент і головний операційний директор SpaceX.

Вона додала, що однак українці використали це ненавмисно, що не було прописано в угоді.

Шотвелл посилається на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для керування безпілотниками.

Україна ефективно використовує безпілотну авіацію для виявлення позицій противника, наведення вогню на великі відстані.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їх здатність робити це. І ми зробили", - сказала Шотвелл, маючи на увазі використання Starlink з дронами.

Вона відмовилася повідомити, яких заходів вжила SpaceX.

Використання Starlink з безпілотниками виходить за рамки угоди між SpaceX і українським урядом, сказала Шотвелл, додавши, що контракт призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового Інтернету лікарням, банкам і сім’ям, які постраждали від вторгнення Росії.

«Ми знаємо, що військові використовують їх для зв’язку, і це нормально.Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях», — сказала вона.

Які саме обмежувальні заходи було вжито компанією Space X Шотвелл не вказала, як і те, чи були пов'язані перебої у роботі Starlink в Україні саме з ними.

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

Але згодом Маск заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.