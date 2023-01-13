Україна отримала вже 30 тисяч терміналів Starlink

Україна отримала ще 8 тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink від Польщі. Загалом у країну вже завезли 30 тисяч терміналів.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Останню партію — 8 тисяч терміналів – допомогла придбати Польща. Сотні Старлінків з цієї партії вже працюють в Пунктах незламності по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам", - зазначив він.

За його словами, Мінцифри працює, щоб забезпечити ще більше терміналів. У цьому допомагають міжнародні партнери допомагають, адже Starlink стали частиною критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, Україна в кінці грудня 2022 року отримала чергову партію терміналів супутникового зв'язку Starlink від Польщі.