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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі (ВІДЕО)

Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі (ВІДЕО)

Україна отримала чергову партію терміналів супутникового зв'язку Starlink від Польщі, їх відправлять в "Пункти незламності" та для підтримки медичної та енергетичної сфери.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Хочу подякувати братському польському народові, польському уряду та прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому за швидку допомогу в кризовий час, яка без зволікань була надана. Це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку ми чекаємо до кінця січня", - зазначив він.

Прем'єр наголосив, що команда уряду й Мінцифри продовжує працювати над тим, щоб Україна залишалась на зв’язку та працювала навіть у найскладніші часи.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що ця партія Starlink від Польщі одна з найбільших, які отримала Україна. 

За його словами, всього Україна отримала вже близько 20 тисяч терміналів.

Нагадаємо, Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про постачання ще понад 10 тисяч терміналів Starlink найближчими місяцями. Профінансувати проєкт погодилися кілька країн ЄС.

Автор:
Ніна Комащенко