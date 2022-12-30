Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі (ВІДЕО)

Україна отримала чергову партію терміналів супутникового зв'язку Starlink від Польщі, їх відправлять в "Пункти незламності" та для підтримки медичної та енергетичної сфери.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Хочу подякувати братському польському народові, польському уряду та прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому за швидку допомогу в кризовий час, яка без зволікань була надана. Це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку ми чекаємо до кінця січня", - зазначив він.

Прем'єр наголосив, що команда уряду й Мінцифри продовжує працювати над тим, щоб Україна залишалась на зв’язку та працювала навіть у найскладніші часи.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що ця партія Starlink від Польщі одна з найбільших, які отримала Україна.

За його словами, всього Україна отримала вже близько 20 тисяч терміналів.

Нагадаємо, Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про постачання ще понад 10 тисяч терміналів Starlink найближчими місяцями. Профінансувати проєкт погодилися кілька країн ЄС.