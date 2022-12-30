Украина получила очередную партию Starlink от Польши (ВИДЕО)

Украина получила очередную партию терминалов спутниковой связи Starlink от Польши, их отправят в "Пункты несокрушимости" и для поддержки медицинской и энергетической сферы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Хочу поблагодарить братский польский народ, польское правительство и премьер-министра Матеуша Моравецкого за быструю помощь в кризисное время, которая была оказана. Это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от Польши. И первая часть большой партии, которую мы ждем до конца января", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что команда правительства и Минцифры продолжает работать над тем, чтобы Украина оставалась на связи и работала даже в самые сложные времена.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что эта партия Starlink от Польши одна из самых больших, которые получила Украина.

По его словам, всего Украина получила уже около 20 тысяч терминалов.

Напомним, что Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о поставках еще более 10 тысяч терминалов Starlink в ближайшие месяцы. Профинансировать проект согласились несколько стран ЕС.