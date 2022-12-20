Украина получит еще более 10 тысяч терминалов Starlink

Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о поставках еще более 10 тысяч терминалов Starlink в ближайшие месяцы. Профинансировать проект согласились несколько стран ЕС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил агентству Bloomberg министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам. Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение, я написал ему в тот день, и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию", - сообщил Федоров, добавив, что общался с Маском напрямую.

По словам министра, финансовые проблемы с работой Starlink уже решены – оплатить услуги согласились правительства нескольких стран Евросоюза, однако, весной Украине придется искать дополнительные источники финансирования.

"У нас много Starlinks, но ключевым моментом является то, что мы получили согласие на еще одну поставку, которая будет использоваться для стабилизации связи в критических ситуациях", - добавил Федоров.

С начала войны Украина получила уже около 22 тысячи терминалов спутникового интернета Starlink.

Отметим, что спрос на терминалы спутниковой связи Starlink в Украине среди клиентов "Новой Почты" вырос в десять раз из-за отключения света и угрозы блекаута.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 ноября внес изменения в перечень товаров, поставляемых на территорию Украины без уплаты пошлин и налога на добавленную стоимость. Под налоговые льготы попали комплектующие для изготовления энергетического оборудования, очистки воды и средства спутникового доступа в интернет (Starlink).