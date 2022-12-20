Україна отримає ще понад 10 тисяч Starlink

Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про постачання ще понад 10 тисяч терміналів Starlink найближчими місяцями. Профінансувати проєкт погодилися кілька країн ЄС.

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Про це повідомив агенству Bloomberg міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам. Маск запевнив нас, що продовжить підтримувати Україну. Коли ми мали потужне відключення, я написав йому того дня, і він моментально відреагував і вже зробив кілька кроків. Він розуміє ситуацію", - повідомив Федоров, додавши, що спілкувався з Маском безпосередньо.

За словами міністра, фінансові проблеми з роботою Starlink вже вирішені – сплатити послуги погодилися уряди кількох країн Євросоюзу, проте навесні Україні доведеться шукати додаткові джерела фінансування.

"У нас є багато Starlinks, але ключовим моментом є те, що ми отримали згоду на ще одну поставку, яка буде використовуватися для стабілізації звʼязку в критичних ситуаціях", – додав Федоров.

З початку війни Україна отримала вже близько 22 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink.

Зазначимо, попит на термінали супутникового зв'язку Starlink в Україні серед клієнтів "Нової Пошти" зріс у десять разів через відключення світла і загрози блекауту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 листопада вніс зміни до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та податку на додану вартість. Під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового доступу до інтернету (Starlink).