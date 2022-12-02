Попит на Starlink в Україні зріс у 10 разів через відключення світла – "Нова Пошта"

Попит на термінали супутникового зв'язку Starlink в Україні серед клієнтів "Нової Пошти" зріс у десять разів через відключення світла і загрози блекауту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив директор з продукту міжнародної доставки Nova Poshta Global Михайло Глушко, пише видання Forbes.

"Раніше ми доставляли до п’яти Starlink в день, тепер ми привозимо від 50 одиниць щодня", - зазначив він.

У 2022 році "Нова пошта" завезла в Україну понад 1100 терміналів Starlink.

Поточний рекорд поштового оператора – 250 пристроїв за добу. Їх доставили 25 листопада, через два дні після масштабних російських обстрілів.

У ритейлера Stylus в понад 1000 терміналів Starlink у передзамовленнях на місяць наперед. Як повідомив CEO компанії Андрій Карпюк, Stylus закупає термінали малими партіями по 5-20 штук й одразу перепродає замовникам.

У службі доставки Meest повідомили, що з початку війни доставили близько пів мільйона посилок з Європи та США, з них близько 10 тисяч - генератори, зарядні станції та звичайно Starlink.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 листопада вніс зміни до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та податку на додану вартість. Під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового доступу до інтернету (Starlink).